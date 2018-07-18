آل الشيخ: مصر على رأسي من فوق.. وأحب الخطيب والأهلي وجماهيره

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أنه يحب مصر وأنها على رأسه من فوق.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالناصر زيدان ببرنامج كورة بلدنا على فضائية LTC ، كما أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، أنه لا يجرؤ أحد للدخول في تعكير صفو العلاقة بيني وبين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، مشددًا أن هناك من يصطاد في الماء العكر، فهم ليس لهم مجال في علاقتي مع الخطيب.

وأشار آل الشيخ إلى أنه يكن كل الاحترام والتقدير للخطيب، كاشفًا أنه يحبه بشكل كبير على النطاق الشخصي والنابع من حبه للقلعة الحمراء وجماهيرها الكبيرة العظيمة.