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اليوم.. لاعب الزمالك الجديد ينتظم في التدريبات للمرة الأولى

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:35 ص
اليوم.. لاعب الزمالك الجديد ينتظم في التدريبات للمرة الأولى
محمد حسن
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رامي بشاي
 

ينتظم محمد حسن لاعب الزمالك، اليوم الأربعاء، فى تدريبات المستبعدين من معسكر ألمانيا، والتي تقام على ملعب النادي، حيث يؤدي اللاعب تدريبات تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي.

 

وحصل الزمالك على الاستغناء الخاص باللاعب محمد حسن من وادي دجلة، بعد توقيعه للقلعة البيضاء، لمدة 5 سنوات في حضور المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.

 

المزيد عن: محمد حسن رياضة الزمالك الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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