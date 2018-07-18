شعبة "الدخان" تعلن عن سجائر جديدة لمحدودي الدخل

نفى إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، شائعة تسبب ضريبة التأمين الصحي على السجائر في تجميد استثمارات شركات التبغ، متابعًا: "شائعة خالية تمامًا من الصحة".



وأضاف "إمبابي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten" مساء الثلاثاء، أنهم بدأوا في عمل خطوط جديدة لإنتاج سجائر جديدة لمحدودي الدخل.



وأكد أن الـ4 شركات الخاصة بإنتاج السجائر تقوم بالتطوير الدائم، ولديهم بدائل، ومنتجاتهم وصلت للعالمية، لافتًا إلى أنه يتم إنتاج 83 مليار سيجارة سنويًا.

