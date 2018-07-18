مدرب الأهلي: اللاعبون نفذوا تعليمات الجهاز الفني بامتياز

عبر محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز الفريق على نظيره تاونشيب البُتسواني، في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بثلاثية نظيفة.

وأكّد على أن اللاعبين قدموا مباراة قوية، ونجحوا في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

وأشار إلى أن أهمية الفوز، حيث جاء في بداية الموسم، ومع وجود جهاز فني جديد، خاصة أن التوفيق كان حليف الفريق بعد المجهود الكبير من جانب اللاعبين، وذلك على الرغم من ضيق الوقت خلال فترة الإعداد، وعدم مشاركة اللاعبين الدوليين في معسكر كرواتيا من البداية، إلى جانب عدم سفر مروان محسن وساليف كوليبالي.

وأكّد يوسف، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، أشاد بالروح القتالية من جانب اللاعبين والإصرار على تقديم أداء قوي لتحقيق الفوز خلال المباراة.

وأضاف: “أشكر الجمهور الذي تواجد بقوة وقام بدعم اللاعبين بشكل مثالي، ولم يتوقف عن التشجيع طوال اللقاء. وهو ما شكل عنصرًا مهمًا للغاية في ترجيح كفة الفريق خلال المباراة.”

وتحدث يوسف عن الدفع باللاعب المالي، كوليبالي، في مباراة قوية، مؤكدًا أن كارتيرون كان لديه قناعة تامة بقدراته، خاصة أنه لاعب لديه خبرات من اللعب لمنتخب مالي، وفريق مازيمبي، ويملك مشاركات كبيرة في البطولات الإفريقية، إلى جانب جاهزيته البدنية.

وأوضح أن تغييرات اللاعبين في الشوط الثاني جاءت بناء على سير المباراة، بعدما نجح الفريق في استغلال الاندفاع من جانب تاونشيب، ليتم الدفع بميدو جابر، ثم إسلام محارب. وكان من الممكن أن تنتهي المباراة بنتيجة أكبر. في الوقت الذي شدد فيه على أهمية لقاء العودة أمام تاونشيب على أرضه وضرورة القتال من أجل الفوز.