أحمد شوبير يصدر بيانا بعد رحيله عن صدى البلد

أصدر الإعلامي أحمد شوبير، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، بيانا وداعيا، بعد رحيله عن قناة صدى البلد، حيث كان يقدم برنامج "مع شوبير"، وبدء فترة جديدة من العمل في قناة "أون سبورت".

وجاء بيان "شوبير" على النحو التالي:

"اللحظات السعيدة تمضي سريعًا.. لكنّ الذكريات الطيبة تعيش طويلًا.. والآن، ونحن نتأهب لبدء تجربة عمل جديدة مع قنوات «On Sport»، والتي نتطلّع خلالها إلى تقديم ما يُثري هذه الشاشة الجادة والمحترمة، وما يُسهم في المزيد من النجاح والرقي لها ولجمهورها الكبير.. لا يسعُنا إلّا أن نتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان لأسرة «صدى البلد».. هذه الشاشة الغالية علينا، التي فتحت كل نوافذها ووضعت كل إمكاناتها لنا على مدى أربع سنوات، وجدنا خلالها كل الدعم والمساندة والتقدير من أسرة «صدى البلد»؛ برئاسة رجل الصناعة الوطني القدير؛ الأستاذ محمد أبو العينين، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح رئيس القناة، والكاتب الصحفي عمرو الخياط.. الذين كان لهم جميعًا الدور الأكبر فيما تحقق لنا من نجاح، في تجربة ستظل دومًا محل تقدير وامتنان..

ونود أن نوجه جزيل الشكر أيضًا لكل طاقم العمل المحترف والمحترم في قناة «صدى البلد».

واذ نتطلّع، اليوم، لتقديم تجربة إعلامية جديدة تُضيف إلى الإعلام الرياضي، وتُسهم في خدمة وطننا الغالي، مصر، نتمنى لـ«صدى البلد» دومًا كل تقدم وازدهار.

كل الآمال أن نكون على قدر تطلعات وأماني مسئولي قناة «On Sport»، التي وضعت ثقتها فينا.

والله ولي التوفيق.