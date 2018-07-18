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بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:59 م
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
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سارة إبراهيم - تصوير: عبدالحافظ حمدي
 
بدأ حاليا حفل زفاف الفنان الشاب محمود حافظ، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، على عروس من خارج الوسط الفني.

وحرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على الحضور، وحضر أيضًا كل من "محسن منصور، وأشرف فائق، وأحمد المنسي، وإبراهيم المنسي، ومازن الغرباوي، ورامي الغيط، وحبيشة ووعد البحري وزوجها المنتج احمد البنا ، محمد جمعه ، محمد صلاح وعدد من نجوم المسرح .

يذكر أن محمود حافظ  ممثل وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم العديد من الأعمال المسرحية منها مسرحية (رئيس جمهورية نفسه) مع الفنان محمد رمضان، كما ظهر بدور رجل صعيدي يُدعى (الدكش) في مسلسل (السبع وصايا) ، وآخر أعماله مسلسلي طايع وأرض النفاق في رمضان الماضي.

بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ بحضور كوكبة من النجوم (صور)
طباعة
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