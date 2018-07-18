إلهامي عجينة عن تهديد رئيس البرلمان بإسقاط عضوية بعض النواب: "خلاف طبيعي"

قال النائب إلهامي عجينة عضو مجلس النواب، عن تهديد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لبعض اعضاء البرلمان ومن بينهم إلهامي عجينة بإسقاط عضويتهم: "أنا معنديش فكرة عن الكلام دا، وليس لدى خلاف مع المجلس، أو أي احد، وما أثير على المواقع لاعلاقة له بالحقيقة".



وأضاف "عجينة"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد إفتراءات، مشيرًأ إلى أن حدوث مشادة بين رئيس المجلس وبعض أعضاء تكتل "25-30" أمر طبيعي، مستبعدًا أن يصل الأمر لإسقاط العضوية، مشيرًا إلى أن علي عبد العال، رجل قانون، وهذا التصريح صدر نتيجة مناقشات ومشادات وخلاف طبيعي، وشطب نائب من البرلمان ليس أمر بسيط، ورئيس البرلمان لايميل لذلك إلا في حدود، مشددًا على أن البرلمان مؤسسة قوية تحترم أعضاءها.



وتابع، أنه تم إحالته للجنة القيم من قبل، وذلك بسبب انتقاده للبرلمان وحديثه عن أن مجلس النواب منبطح.

