ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. انطلاق صفارات الإنذار في مرتفعات الجولان

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:00 ص
عاجل.. انطلاق صفارات الإنذار في مرتفعات الجولان
طباعة
أسماء العزب
 
أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل، في خبر عاجل لها، انطلاق صفارات الإنذار الإسرائيلية، في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

ويذكر أن عشرات المدنيين السوريين، أمس، تجمعوا عند السياج الفاصل في هضبة الجولان المحتلة.

وفي وقت سابق ظهر في مقاطع فيديو لـ "رويترز تي في" من موقع الأحداث أحد الجنود الإسرائيليين، وهو يطالب السوريين المجتمعين قرب السياج بالمغادرة، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن يتخذ أي إجراءات ضدهم في حال ابتعدوا عن السياج.
المزيد عن: عاجل صافرات انطلاق السورية الجولان الانذار اسرائيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
رايون سبورت - رواندا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/18/2018 12:51:25 AM