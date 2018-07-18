عاجل.. انطلاق صفارات الإنذار في مرتفعات الجولان

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل، في خبر عاجل لها، انطلاق صفارات الإنذار الإسرائيلية، في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.



ويذكر أن عشرات المدنيين السوريين، أمس، تجمعوا عند السياج الفاصل في هضبة الجولان المحتلة.



وفي وقت سابق ظهر في مقاطع فيديو لـ "رويترز تي في" من موقع الأحداث أحد الجنود الإسرائيليين، وهو يطالب السوريين المجتمعين قرب السياج بالمغادرة، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن يتخذ أي إجراءات ضدهم في حال ابتعدوا عن السياج.