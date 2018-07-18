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"متحدث البرلمان": تقرير المجلس حول برنامج الحكومة يزيد عن 350 صفحة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:57 م
متحدث البرلمان: تقرير المجلس حول برنامج الحكومة يزيد عن 350 صفحة
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أمنية فوزي
 
كشف النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، حقيقة تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي إلى الثلاثاء المقبل، قائلًا إنه ليس هناك تأجيلًا، موضحًا أنه لم يتم تحديد موعد نهائي للمناقشة من الأساس.

وأضاف "حسب الله"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten" مساء الثلاثاء، أن المجلس صدر عنه ما يزيد عن 18 مشروعا قانون هذا الأسبوع فقط.

وأشار إلى أن جدول مجلس النواب مزدحم جدًا ولذلك يتم تأجيل الحديث عن منح الثقة للحكومة، معلنًا أنه سيكون الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لافتًا إلى أن تقرير المجلس حول برنامج الحكومة يزيد عن 350 صفحة.
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