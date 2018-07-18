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قطر تدفع أكبر صفقة في التاريخ لدعم الارهاب

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:55 م
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رقية جمال
 
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد دفع قطر لأضخم فدية في التاريخ، حيث رصد النشطاء وثائق نشرتها "بي بي سي" البريطانية بشأن قيام قطر بدفع أكبر صفقة لدعم الارهاب في العالم، والتي تبلغ اكثر من مليار دولار امريكي كفدية لجماعات ارهابية بالعراق.

كما كشفت الوثائق الجديدة عن مراسلات بين وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن ال ثاني والسفير القطري في العراق، أوضحت أن الوزير القطري ارسل عدة رسائل للسفير ليتابع معه الموقف، قائلا "الفصائل السورية وحزب الله في لبنان والعراق يريدون المال"، مضيفا "هذه فرصتهم وهم يستغلون الموقف لمصلحتهم".

وأكدت الوثائق الجديدة دفع قطر لمبلغ الفدية بعد مفاوضات استمرت 16 شهرا، لتصل الاموال في النهاية إلى مليشيات حزب الله وإرهابيي سوريا وايران.

وأشار الفيديو إلى أن الفدية التي دفعتها الدوحة ساهمت في اعادة إحياء الجماعات الإرهابية، وهو ما ساهم في اراقة المزيد من الدماء ودعم الارهاب في سوريا والعراق واليمن، فيما قدم امير قطر السابق 50 مليون دولار لمليشيات حزب الله.
المزيد عن: قطر صفقة العراق اﻻرهاب
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