غدًا.. دنيا عبدالعزيز ضيفة "الستات مايعرفوش يكدبوا"

يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة "سي بي سي"، غدًا الأربعاء الفنانة دنيا عبدالعزيز.

ومن المقرر أن يدور الحوار عن عملها المميز في مسلسل "الأسطورة"، الذي شاركت فيه مع الفنان محمد رمضان، وعن دورها الأخير في مسلسل "رحيم"، وأصعب المشاهد التي قامت بها والأعمال التي تنوي تقديمها في الأيام المقبلة .

يُذكر أن "دنيا" خاضت السباق الرمضانى السابق بدورها في "رحيم" بطولة الفنان ياسر جلال وحسن حسني.