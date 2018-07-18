ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

غدًا.. دنيا عبدالعزيز ضيفة "الستات مايعرفوش يكدبوا"

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:49 م
غدًا.. دنيا عبدالعزيز ضيفة الستات مايعرفوش يكدبوا
الستات مايعرفوش يكدبوا
طباعة
الفجر الفني
 

يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة "سي بي سي"، غدًا الأربعاء الفنانة دنيا عبدالعزيز.

 

ومن المقرر أن يدور الحوار عن عملها المميز في مسلسل "الأسطورة"، الذي شاركت فيه مع الفنان محمد رمضان، وعن دورها الأخير في مسلسل "رحيم"، وأصعب المشاهد التي قامت بها والأعمال التي تنوي تقديمها في الأيام المقبلة .

 

يُذكر أن "دنيا" خاضت السباق الرمضانى السابق بدورها في "رحيم" بطولة الفنان ياسر جلال وحسن حسني.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
رايون سبورت - رواندا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/18/2018 12:51:30 AM