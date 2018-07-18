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محلل تونسي: تشكيل حكومة وفقا لتوافقات قرطاج 2 مفتاح حل الأزمة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:51 م
محلل تونسي: تشكيل حكومة وفقا لتوافقات قرطاج 2 مفتاح حل الأزمة
الجمعي القاسمي - محلل سياسي تونسي
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قال الجمعي القاسمي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي التونسي، إن المعادلة السياسية فى تونس ما زالت تحكمها، العديد من الحسابات الشخصية حينًا والحزبية حينًا آخر، لكن هناك إجماع لدى مختلف الفاعلين، السياسيين والاقتصاديين والإجتماعيين، على أن الحكومة التونسية الحالية فشلت فى إنجاز المهام التى أوكلت إليها وبالتالى، عليها الرحيل أما باستقالة رئيسها يوسف الشاهد أو بالذهاب إلى البرلمان لتجديد الثقة.

وأضاف القاسمي عبر الفقرة الاخبارية التى تذاع على فضائية الغد، مع الإعلامي جمانة هاشم، أن رئيس الحكومة يرفض توجه الاستقالة أو الذهاب إلى البرلمان لتجديد الثقة مدعومًا بحركة النهضة الإسلامية التى عادت البارحة تمارس نوعًا من المقايضة التى من شأنها، تعقد وضع يوسف الشاهد عندما خيرته ما بين استمرار دعمها السياسي له والتزامه بعدم الترشح فى انتخابات 2019، مشيرًا إلى أن المخرج من الأزمة هو إيجاد حكومة جديدة انطلاقًا من التوافقات التى تمت على وثيقة قرطاج 2،  حيث تمت المصادقة على 63 نقطة بقيت النقطة 64 والتى تعنى من الذي سيتولى تنفيذ النقاط والملفات المدرجة فى هذة الوثيقة.

وأوضح أنه حان الآن الوقت للخروج من هذة الأزمة، خاصة وأن التحديات الاقتصادية والاجتماعية كبيرة، وإذا أضافنا إليها تعقيدات الوضع السياسي فى البلاد فإن الوضع العام فى البلاد يسير نحو الأسوأ.

https://www.youtube.com/watch?v=IeVXxgbWMbk
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