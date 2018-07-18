حالة الطقس اليوم الأربعاء 18/7/2018 في مصر والدول العربية

نقدم لكم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الأربعاء ، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على الجنوب نهارًا لطيف ليلاً.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بالقاهرة العظمى 37 والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26، ومطروح العظمى 31 والصغرى 23.

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نهارًا:

تستمر درجات الحرارة حول معدلها نسبةً لهذا الوقت من العام.

وتسود أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق، وتكون حارة نسبيًا إلى حارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة إضافة إلى المناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط عصرًا ومساءً.





في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.





ليلاً:

تسود أجواء لطيفة عموماً.

وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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