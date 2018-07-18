إيران تعلن اعتقال 4 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي



ونوه وزير الأمن الإيراني إلى أن الحزب الديمقراطي المنحل بدأ تحركات (في غرب إيران) خلال الفترة الأخيرة، حيث جاءت خلية تابعة لهم للقيام ببعض التحركات وأضاف إلا أنه تم قبل بضعة أيام رصد واعتقال اثنين منهم ومن ثم اعتقل بقية عناصرهم والمرتبطين بهم.



كما أشار إلى مصرع أحد قادة عصابات تهريب المخدرات، مؤكدا أن كوادر الأمن يتصدون بكل حزم لمهربي المخدرات.



واختتم وزير الأمن الإيراني مثنيا على جهود الوزارة في مكافحة الفساد الاقتصادي، حيث قال: "إن وزارة الأمن تمكنت خلال العام الأخير من رصد وضبط أكثر من 21 ألف مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي)، من مجموع ملفات الفساد الاقتصادي وإعادة الأموال إلى بيت المال".



أعلن وزير الأمن الإيراني محمود علوي، اليوم الثلاثاء، اعتقال 4 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، في البلاد خلال الأيام الأخيرة الماضية.ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، تصريح أدلى به علوي خلال اجتماع المجلس الإداري في محافظة زنجان شمال غرب طهران، قال فيه إن "داعش فقد الأرض لكنه لم يتخل عن السلاح".وأضاف علوي، "أن داعش لم يعد يمتلك أرضا يحكمها، لكنه بفكره الشيطاني يسعى لضرب الأمن في الدول الإسلامية خاصة الجمهورية الإيرانية".وأشار إلى أن شخصا يدعى "حامد" قتل في نزاع بين جيش الشام وجبهة النصرة إلا أنه أشيع كذبا في الأجواء الافتراضية بأنه ناشط في مجال حقوق الإنسان، وأنه قتل في سجن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وأضاف، "أن شقيق هذا الشخص ويدعى "مرمزين" كان قد شكل خلية من 4 عناصر وكان من المقرر أن يتوجوا إلى سوريا إلا أنه طلب منهم أن يبقوا في إيران، حيث قيل لهم إن الجهاد في إيران أولى من الهجرة منها" حسب زعمهم، وبناء عليه فقد طلب منهم القيام بأعمال إرهابية ومناهضة للأمن إلا أنه تم إلقاء القبض على اثنين منهم ومن ثم العنصرين الآخرين خلال الأيام الأخيرة.