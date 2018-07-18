صرف 110 آلاف جنيه لـ 55 سائقا إعانة لمتضرري الحرب على الإرهاب

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، صرف 110 آلاف جنيه لـ55 سائقا، بألفي جنيه لكل سائق كدفعة جديدة من الإعانات المالية للمتضررين بسبب الحرب على الإرهاب.





وأوضحت المديرية، أنه سيتم صرف الإعانات المالية طبقا لتوجيهات اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وبعد موافقة الجهات المعنية للتخفيف من معاناة المتضررين وتعويضهم عما أصابهم من أضرار بسبب الحرب على الإرهاب.



