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صرف 110 آلاف جنيه لـ 55 سائقا إعانة لمتضرري الحرب على الإرهاب

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:48 ص
صرف 110 آلاف جنيه لـ 55 سائقا إعانة لمتضرري الحرب على الإرهاب
وزارة التضامن الإجتماعي - أرشيفية
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آيات عامر
 
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، صرف 110 آلاف جنيه لـ55 سائقا، بألفي جنيه لكل سائق كدفعة جديدة من الإعانات المالية للمتضررين بسبب الحرب على الإرهاب.

وأوضحت المديرية، أنه سيتم صرف الإعانات المالية طبقا لتوجيهات اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وبعد موافقة الجهات المعنية للتخفيف من معاناة المتضررين وتعويضهم عما أصابهم من أضرار بسبب الحرب على الإرهاب.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة ملفات المستحقين ممن ينطبق عليهم شروط صرف الإعانة المالية للمتضررين من السائقين وأصحاب سيارات الأجرة والصيادين والعمالة غير المنتظمة، وذلك عن طريق اللجان المشكلة لهذا الغرض.
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