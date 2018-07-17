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مصر تفوز علي كوريا 4 صفر وتتصدر المجموعة في مونديال الاولمبياد الخاص بشيكاغو

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:15 م
مصر تفوز علي كوريا 4 صفر وتتصدر المجموعة في مونديال الاولمبياد الخاص بشيكاغو
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اية حمروشي
 

حقق منتخب مصر لكرة القدم النسائية الموحدة الفوز فى أولي مبارياته فى مونديال شيكاغو أول كأس عالم فى كرة القدم للاولمبياد الخاص يقام فى مدينة شيكاغو الامريكة علي منتخب كوريا الجنوبية برباعية.


احرز الاهداف علياء شكري الزنوكي هدفين وميرنا محسن هدفين.


وتلعب مصر فى المجموعه الثانية التى تضم كوريا الجنوبية والمكسيك والهند .


وكان المنتخب المصرى فور وصوله الى شيكاغو بدأ الاستعداد لأولى المباريات حبث قام الجهاز الفنى المكون من اكرامى الجمال المدير الفنى والمدربة فايزة حيدر قيادة العشر لاعبات وهو قوام منتخب مصر والذى يضم 5 لاعبات من المعاقين فكريا و5 لاعبات من الشركاء من غير المعاقين اعداد اللاعبات وتجهيزهم للمباراة ، حيث ظهر الى درجة كبيرة درجة التفاهم والانساج من اللاعبين المعاقيت وغير المعاقين .


ويتكون منتخب مصر من هدير جاد، وسما لطفي، وياسمين أحمد،و رحمة عطية، وآية عبد الحميد، وأسماء رمضان وهن لاعبات الاولمبياد الخاص الى جانب اللاعبات الشركاء علياء الزنوكي، شروق فرحان، بسنت احمد، ميرنا عبد الغني، ياسمين عبد الراضي.

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