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أحمد عكاشة: تطوير التعليم يحتاج 15 عامًا حتى يحدث تغيير جذري

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:15 م
أحمد عكاشة: تطوير التعليم يحتاج 15 عامًا حتى يحدث تغيير جذري
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داليا الحسين
 
كشف الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ناقش الخطة التي ينفذها في التعليم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمجلس الاستشاري على مدى عامين، قبل الشروع في تنفيذها.

وأضاف "عكاشة" خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "Mbc مصر" مساء الثلاثاء، أن تطوير التعليم يحتاج 15 عامًا حتى يحدث تغيير جذري في المجتمع، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالثانوية العامة عمل إعلامي فقط.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية: "لا يوجد دولة في العالم تنشر صور أداء طلابها امتحاناتهم غير مصر". 
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