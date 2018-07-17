بعد عبور تاونشيب.. تعرف على فرص تأهل الأهلي لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

تغلب فريق الأهلي علي نظيره تاونشيب رولرز البتسواني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، علي إستاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



وفي نفس المجموعة تعادل فريق الترجي التونسي مع نظيره كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم علي أرضية الملعب الأوليمبي بـ"رادس".





- ترتيب المجموعة الأولي بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة:



1- الترجي التونسي (7 نقاط)



2- الأهلي المصري (4 نقاط)



3- كمبالا سيتي الأوغندي (3 نقاط)



4- تاونشيب البتسواني (3 نقاط)





- المباريات المتبقية بالمجموعة الثالثة:



الجولة الرابعة: (الأهلي × تاونشيب) – (الترجي × كمبالا سيتي)



الجولة الخامسة: (الأهلي × الترجي) – (كمبالا سيتي × تاونشيب)



الجولة السادسة: (الأهلي × كمبالا سيتي ) – (الترجي × تاونشيب)





- كيف يتأهل الأهلي لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا؟



9 نقاط:

يستطيع الأهلي التأهل لدور الثمانية الأفريقي مباشرة ودون النظر لنتائج باقي المباريات في حالة الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية في دور المجموعات والحصول علي (9 نقاط)، حيث سيصل رصيده إلي (13 نقطة).



- 7 نقاط:

كما يمكن للأهلي الصعود لدور الثمانية في حالة الفوز في مباراتيه علي تاونشيب وكمبالا سيتي والتعادل مع الترجي التونسي والحصول علي (7نقاط)، حيث سيصل رصيده لـ(11 نقطة).



- 6 نقاط:

يستطيع الأهلي الصعود لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا في حالة حصد 6 نقاط من مبارياته الثلاث المتبقية بدور المجموعات، بشرط أن يفوز يجمع النقاط الستة من الفوز علي كمبالا سيتي وتاونشيب رولرز.



- 5 نقاط:

في حالة حصد الأهلي 5 نقاط من تعادلين وفوز سيكون رصيده (9) نقاط، وهنا سيحتاج لتعثر منافسيه تاونشيب وكمبالا في احدي مباراتيهما الأخريتين حتي يصعد للدور التالي.



- 4 نقاط:

في حالة حصول الأهلي علي 4 نقاط من فوز من المباريات الثلاث المتبقية بدور المجموعات، سيصل رصيده إلي 8 نقاط، وسيحتاج لتعثر تاونشيب وكمبالا في مباراتين من الثلاث بالتعادل في مباراة والخسارة في أخري، حتي يصعد الأحمر رفقة الترجي.