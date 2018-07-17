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تحديث "Microsoft Edge" الجديد يتيح ترجمة مواقع الويب

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:06 م
تحديث Microsoft Edge الجديد يتيح ترجمة مواقع الويب
Microsoft Edge
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أطلقت عملاقة البرمجيات مايكروسوفت، تحديث جديد لتطبيق Microsoft Edge بنسخته التجريبية على أندرويد ، حيث أعلنت الشركة عن إطلاق ميزة ترجمة صفحات الويب ضمن الإصدار الجديد الذي يحمل الرقم 42.0.0.2059.

وبدأت شركة مايكروسوفت بالفعل في طرح الميزة لأولئك الذين يستعملون النسخة التجريبية من متصفح إيدج على نظام التشغيل أندرويد على أن تتاح الميزة في وقت لاحق على نظام التشغيل IOS، وتتيح ميزة ترجمة الصفحات من ترجمة مواقع الويب بأي لغة كانت إلى لغة أخرى.

التحديث الجديد يقوم بتفعيل ميزة الترجمة بشكل تلقائي فإذا رغبت بتعطيلها كل ما عليك الدخول إلى الإعدادت ثم الترجمات والنقر على إيقاف.

يشار إلى مايكروسوفت، قامت مؤخرا بإطلاق خاصية مانع الإعلانات المدمج ضمنيًا ضمن متصفحها Microsoft Edge، وكما هو الحال مع خواص منع الإعلانات الأخرى المدمجة ضمن المتصفحات، فإن حلول شركة مايكروسوفت لا يتطلب تنزيل وتثبيت البرمجية بشكل منفصل، ويمكن إدارة البرمجية من إعدادات متصفح Edge.
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