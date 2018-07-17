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موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال افريقيا والقنوات الناقلة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:08 م
موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال افريقيا والقنوات الناقلة
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أحمد عصام
 

يستضيف فريق تاونشيب البوتسواني، نظيره فريق الأهلي المصري، يوم الجمعة الموافق 27-7-2018 في بوتسوانا في تمام الساعةالسادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت 3.


يذكر أن الترجي التونسي يحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يحل فريق الأهلي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
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