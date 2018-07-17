إسلام محارب يقص شريط أهدافه الأفريقية مع الأهلي أمام تاونشيب

نجح إسلام محارب في احراز الهدف الثالث للأهلي في شباك تاونشيب رولرز البتسواني في المباراة المقامة بينهما حاليًا علي استاد "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال افريقيا.





ويعتبر هذا الهدف الأفريقي الأول لـ "إسلام محارب" مع الأهلي، بينما يحمل الرقم (6) في رصيد أهداف اللاعب مع المارد الأحمر في مختلف البطولات حيث سبق وسجل (4 أهداف بالدوري - هدف بكأس مصر).



