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إسلام محارب يقص شريط أهدافه الأفريقية مع الأهلي أمام تاونشيب

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:05 م
إسلام محارب يقص شريط أهدافه الأفريقية مع الأهلي أمام تاونشيب
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علاء خليف
 

نجح إسلام محارب في احراز الهدف الثالث للأهلي في شباك تاونشيب رولرز البتسواني في المباراة المقامة بينهما حاليًا علي استاد "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال افريقيا.


ويعتبر هذا الهدف الأفريقي الأول لـ "إسلام محارب" مع الأهلي، بينما يحمل الرقم (6) في رصيد أهداف اللاعب مع المارد الأحمر في مختلف البطولات حيث سبق وسجل (4 أهداف بالدوري - هدف بكأس مصر).


وسجل وليد أزارو وعلي معلول الهدفين الأول والثاني للأهلي في شباك تاونشيب رولرز البتسواني.

المزيد عن: كورة رياضة دورى ابطال افريقيا إسلام محارب
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