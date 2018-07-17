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صلاح حسب الله عن تخفيض معاشات الوزراء: البرلمان هو مرآة الشعب

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:06 م
صلاح حسب الله عن تخفيض معاشات الوزراء: البرلمان هو مرآة الشعب
الدكتور صلاح حسب الله
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رقية جمال
 
قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن تخفيض معاشات الوزراء لـ 25% من أخر راتب كانت مقترح من البرلمان تم عرضه على المجلس ومناقشتها، واليوم وافق المجلس على القانون بعد التصويت عليه نداءًا بالاسم؛ لكون القانون يترتب عليه أثر رجعي.

وأضاف "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" على فضائية "أكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان هو مرآة الشعب، ويتجاوب مع المواطنين على عكس ما يردده الجالسين على منصات "الفيس بوك"، مشيرًا إلى أن هناك عدد من القواعد يتم مراعاتها تجعل معاش الوزراء يتراوح من 25% لـ أخر راتب، وقد تكون أكثر من ذلك على حسب مدة الخدمة.

ونوه، إلى أن معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم ليست موحدة، وإنما تختلف حسب المدة الزمنية لأداء المسئول للخدمة.
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