"التجاري الدولي" يكشف الحقيقة الكاملة حول اختفاء 180 مليون من حساب أحد عملاء البنك

قال هشام عز العرب، رئي البنك التجاري الدولي "CIB"، إن العملاء المقدمين لشكاوى ضد البنك مازالوا يتعاملون مع البنك.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، حلقة الثلاثاء، أننا فوجئنا بخبير اقتصادي "بيفتي"، وهناك شائعات عن العميل صاحب الشكوى في فرع الأسكندرية.





وتابع:"لدينا بوليصة تأمين ضد خيانة الأمانة، وبالتالي سنصرف التأمين حال ما يثبت الاختلاس، أو خيانة الأمانة".





وأكد "عز العرب"، أن الزميل في البنك هو في خدمة العملاء، والعميل إذا كان له حق سيحصل عليه "تالت ومتلت"، مشيرا إلى أن هناك لجنة لإدارة الأزمة، وتم التفتيش، ويوم الجمعة تأكدنا أنه لا أخطاء في حسابات العميل، من الحفظ الإليكتروني، ولكن التفتيش اصر على مقارنة الأوراق والملفات بما هو موجود في الحفظ الإليكتروني.





وأوضح أن البنك يحتفظ بالأوراق حتى 10 سنوات، واللجنة عملت على مدار 3 أيام بون نوم، وكان من نفسي أن أفصح أكثر.