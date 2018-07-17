أحمد عكاشة: 85% من الجرائم التي تُرتكب في العالم يقوم بها أشخاص طبيعيين

كشف الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية، أن 85% من الجرائم التى ترتكب في العالم يقوم بها طبيعيون وأصحاب الأمراض النفسية يتسببون في 15 % فقط.





وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية Mbc مصر"، مساء الثلاثاء أن أى جريمة تحول للفحص النفسي؛ لأن البعض قد يهربون من عقوباتهم عن طريق الادعاء بالمرض النفسي.



