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أحمد عكاشة: 85% من الجرائم التي تُرتكب في العالم يقوم بها أشخاص طبيعيين

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:02 م
أحمد عكاشة: 85% من الجرائم التي تُرتكب في العالم يقوم بها أشخاص طبيعيين
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داليا الحسين
 
كشف الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية، أن 85% من الجرائم التى ترتكب في العالم يقوم بها طبيعيون وأصحاب الأمراض النفسية يتسببون في 15 % فقط. 

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية Mbc مصر"، مساء الثلاثاء أن أى جريمة تحول للفحص النفسي؛ لأن البعض قد يهربون من عقوباتهم عن طريق الادعاء بالمرض النفسي.

وأشار إلى أن المخدرات تبطل الضمير الإنساني وهي سبب لأغلب الجرائم، مضيفًا: " منظمة الصحة العالمية أعلنت أن هناك 84 نوع من المخدرات المخلقة تم إنتاجهم حديثًا".
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