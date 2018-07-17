إطلاق سيارة "DOMY" بالسوق المصري

أطلقت شركة مكسيم أوتوموتيف سيارات دوماى لأول مرة فى السوق المصرى بحضور نائب رئيس مجلس إدارة شركة دوماى الصينية ، وبحضور عدد كبير من المسئولين والوزراء وصناع القرار والشخصيات العامة ونجوم المجتمع وكوكبة كبيرة من المهتمين بصناعة وتجارة السيارات فى مصر كما حضر كلا من الملحق التجارى للسفارة الصينية بالقاهرة واللواء محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة مصنع AAV

من جانبه قال المهندس وائل أمين العضو المنتدب لشركة مكسيم أوتوموتيف أنه ايمانا منا بأهمية خدمات ما بعد البيع، فقد قمنا إيضاً بإنشاء مركز متكامل لخدمة العملاء لعمليات الصيانة والإصلاحات والسمكرة والدهان بطريق القطامية بمساحة تجاوزت ايضا 2000 متر مربع.

وأوضح أنه لدينا أيضاً خطة للتوسع وإنشاء شبكة من الموزعين المعتمدين فى مناطق الجيزة و 6 اكتوبر وفى الاسكندرية و مناطق الدلتا بحلول الربع الاول من 2019 ومناطق الصعيد والبحر الاحمر فى خلال الربع الثانى من العام نفسه حتى نتمكن من تغطية اكبر عدد من مناطق الجمهورية لتلبية رغبات العملاء والتسهيل عليهم.

وأضاف امين أن الشركة لم تغفل أيضاً العامل البشرى، فقد حرصنا على إيجاد أفضل العناصر البشرية فى القطاعات المختلفة من مبيعات، خدمات ما بعد البيع، والتسويق وتدريبهم على أعلى مستوى حتى نتمكن من تقديم مستوى مميز من الخمات للعملاء.

وخلال الحفل تحدث " zhu Chenqui " نائب المدير العام التنفيذى لشركة دوماى أوتو ، الصينية، و عبر عن سعادته بالاحتفال بتقديم اول موديلات دوماي الي السوق المصرية

وكشف عن أحدث شركاتها (جيانغسو جينتان) دوماي للسيارات العلوم والتكنولوجيا والتي انشأت رسمياً في منتصف عام 2014 و و تم إنشاء مصنع دوماي في عام 2015 كمصنع سيارات عالمي حديث متطور بإستخدام أحدث التكنولوجيا بإجمالي إستثمار يصل الي 12,2 مليار دولار أمريكي علي مساحة اكثر من 816.000 متر مربع. و المصنع يضم حوالي 3700 موظف بسعة إنتاجية تصل الي ( 250.000 وحدة سنويا ) ونسبة إنتاج اوتوماتيكي تصل الي 90%.

وتعتبر دوماي X5 أول طراز رسمي يتم تقديمة في ديسمبر من نفس العام، و كان حجم مبيعات المستهدف أكثر من 100,000 وحدة في السوق الصيني، وقال شينخوا: اننا فخورين بتحقيقنا حجم المبيعات المستهدف من خلال معايير الجودة العالية التي نتخصص في إنتاجها وايضاً يرجع الفضل لفريقا المبيعات و التسويق الخاص بنا.

وأجاب نائب المدير العام التنفيذى لشركة دوماى عن السؤال الأهم لماذا قررنا الدخول فى السوق المصرى ؟ قائلا اننا نؤمن بحقيقة أن مصر واحدة من الدول المهمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال موقعها الإستراتيجي الفريد، و نري أن الإقتصاد المصري يزدهر وأن كثير من الإستثمارات قد تمت في مصر والتي بالتأكيد إنعكست علي سوق السيارات، و نري فرصة جاذبة لتقديم سياراتنا بمعايير جودتنا المميزة للعملاء المصريين.