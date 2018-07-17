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مجموعة الأهلي.. الترجي يخطف فوزا مثيرا من كامبالا سيتي

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:57 م
مجموعة الأهلي.. الترجي يخطف فوزا مثيرا من كامبالا سيتي
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الفجر الرياضي
 
خطف فريق الترجي التونسي، انتصاراً مثيراً من فريق كامبالا سيتي الأوغندي بنتيجة 3-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


تقدم الضيوف فريق كامبالا سيتي بهدفين دون رد في ملعب رادس، سجل الهدف الأول جاكسون نوندا في الدقيقة 18، ثم سجل خليل شمام الهدف الثاني في الدقيقة 22 بالخطأ في مرماه.


ثم عاد الترجي من بعيد، عن طريق أنيس البدري في الدقيقة 30، ثم تعادل سعد بقير في الدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول 2-2.


وفي الشوط الثاني سجل الترجي هدف الفوز عن طريق بلال الماجري في الدقيقة 82 لينتهي اللقاء بفوز الترجي 3-2.


وبهذه النتيجة يرفع الترجي رصيده للنقطة السابعة في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد كامبالا سيتي عند ثلاثة نقاط في المركز الثالث بالمجموعة.

المزيد عن: كامبالا سيتي دورى ابطال افريقيا الترجي الاهلي الأهلي
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