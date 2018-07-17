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السعودية تمنح أول ترخيص لافتتاح مصرف عراقي بالمملكة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:54 م
السعودية تمنح أول ترخيص لافتتاح مصرف عراقي بالمملكة
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وكالات
 
وافقت الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي على منح "المصرف العراقي للتجارة" رخصة افتتاح أول فرع له في المملكة.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فقد فوض المجلس وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق، بفتح فروع أخرى للمصرف العراقي.
وفي أبريل الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي عن تفاهم جديد لتبادل فروع مصارف حكومية لزيادة التعاون النقدي والتجاري مع المملكة العربية السعودية.
ووافقت مؤسسة النقد السعودية على افتتاح فرع للمصرف في الرياض لتكثيف التعاون المالي والنقدي بين البلدين في مايو الماضي.
ومؤخرا، ومع تراجع أسعار النفط، خففت المملكة من قيود افتتاح فروع لبنوك أجنبية في البلاد، رغبة منها بجذب استثمارات أجنبية لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.

وتشهد العلاقات السعودية العراقية تقاربا ملحوظا بعد قرابة 3 عقود من توتر كبير وقطع للعلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأعلن البلدان في أكتوبر الماضي، تأسيس المجلس التنسيقي رسميا، تبعها عودة هبوط الطائرات السعودية في مطارات العراق بعد توقف دام نحو 27 عاما.
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