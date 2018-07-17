أحمد عكاشة: الأم المتسببة في حادث المريوطية لا تعاني من مرض نفسي

عقب الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية، على حادث أطفال المريوطية قائلًا: الأم المتسببة في حادث المريوطية لديها تبلد في العواطف ولا تعاني من مرض نفسي"، منوها أن الأم أهملت في أطفالها ولم تحرقهم.





وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية Mbc مصر"، مساء الثلاثاء أن ترك الأم لأطفالها تسبب في حريق قتل الأطفال، منوهًا إلى أن الأم فقدت ضميرها.





وتابع: "الأشخاص الذين يعانون من التبلد العاطفي نجدهم فاشلين في دراستهم، ووظائفهم وزواجهم ومترددين دائما على العيادات النفسية رغم أنهم لا يعانون من شيء".



