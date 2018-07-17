"عز العرب": العالم كله يتجه لخفض عدد الفروع البنكية والاتجاه نحو الديجيتال

قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن العالم كله يتجه لخفض عدد الفروع البنكية والاتجاه نحو الديجيتال.



وأضاف "عز العرب"، خلال حواره مع فضائية "دي إم سي" مساء الثلاثاء، أنهم تقدموا باقتراح لدعم الشمول المالي، والبيع الالكتروني.



وتابع: "نحتاج تشريعات تتماشى مع نظام الديجيتال".

