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"عز العرب": العالم كله يتجه لخفض عدد الفروع البنكية والاتجاه نحو الديجيتال

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:56 م
عز العرب: العالم كله يتجه لخفض عدد الفروع البنكية والاتجاه نحو الديجيتال
هشام عز العرب
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أمنية فوزي
 
قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن العالم كله يتجه لخفض عدد الفروع البنكية والاتجاه نحو الديجيتال.

وأضاف "عز العرب"، خلال حواره مع فضائية "دي إم سي" مساء الثلاثاء، أنهم تقدموا باقتراح لدعم الشمول المالي، والبيع الالكتروني.

وتابع: "نحتاج تشريعات تتماشى مع نظام الديجيتال".
المزيد عن: الشمول المالى البنك الالكترونى الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد اتحاد البنوك
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