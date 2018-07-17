شاهد عيان يكشف تفاصيل قيادة طفل صغير لمترو الأنفاق

قال أحمد يوسف، شاهد عيان على قيادة طفل صغير المترو، إنه أثناء استقلاله مترو الانفاق تفاجيء من تفاوت سرعة المترو بشكل مفاجيء، وعندما نزل من المترو وجد أن السائق يعلم نجله الصغير قيادة المترو.





وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أنه عندما واجه السواق، رد عليه قائلًا: "يعني إنتي عايز إيه"، لافتًا إلى أن قام بتصوير السائق، وقام برفعه على مواقع التواصل الاجتماعي.



