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شاهد عيان يكشف تفاصيل قيادة طفل صغير لمترو الأنفاق

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:55 م
شاهد عيان يكشف تفاصيل قيادة طفل صغير لمترو الأنفاق
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كساب أحمد
 
قال أحمد يوسف، شاهد عيان على قيادة طفل صغير المترو، إنه أثناء استقلاله مترو الانفاق تفاجيء من تفاوت سرعة المترو بشكل مفاجيء، وعندما نزل من المترو وجد أن السائق يعلم نجله الصغير قيادة المترو. 

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أنه عندما واجه السواق، رد عليه قائلًا: "يعني إنتي عايز إيه"، لافتًا إلى أن قام بتصوير السائق، وقام برفعه على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأشار إلى أن أحد الركاب سقط أكثر من مرة داخل المترو بسبب تفاوت السرعة من وقت للآخر، متابعًا: "من حقي أركب المترو وانا آمن على حياتي".
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