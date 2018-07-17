عاجل.. الأهلي يقسو على تاونشيب البتسواني بثلاثية ويقفز للمركز الثاني بمجموعته الإفريقية

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره تاونشيب البتسواني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بملعب برج العرب.

وبدأ الأهلي بضغط عالي واستحواذ على الكرة وخلق العديد من الفرص.

وسجل ثلاثية الأهلي في مباراة اليوم كلا من المغربي وليد أزارو في الدقيقة 36، قبل أن يضاعف علي معلول النتيجة في الدقيقة 71، واختتم إسلام محارب ثلاثية الأهلي في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 4 في المركز الثاني للمجموعة خلف الترجي المتصدر بـ7 نقاط، بينما تجمد رصيد تاونشيب عند 3 نقاط في المركز الأخير للمجموعة.