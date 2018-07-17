كارمن سليمان عن حفلتها في الأوبرا: "بحبها وبتبسط قوي وأنا بغني فيها"

تحيي المطربة كارمن سليمان، حفلًا غنائيًا يوم الثلاثاء، ٢٤ يوليو، في المسرح الروماني ، بالإسكندرية، الساعة ٨:٣٠.

وكتبت "كارمن" عبر حسابها الشخصي علي موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، "بحب الأوبرا، وبتبسط قوي وأنا بغني فيها، والحفلة دي مختلفة بالنسبالي عشان في الإسكندرية، ميعادنا يوم الثلاثاء، ٢٤/٧، في المسرح الروماني، يلا إلحقوا إحجزوا، أشوفكوا قريب".

وتشارك كارمن في الدورة 16 من مهرجان الصيف في الإسكندرية، الذي يبدأ يوم 16 يوليو الجاري ويستمر حتى 18 أغسطس، ومن المقرر أن يشهد المهرجان إقامة عشرات الحفلات والفعاليات الفنية، التى تُختتم فعالياته بحفل كارمن يوم 18 أغسطس، بمصاحبة أوركسترا المايسترو جورج قلته.