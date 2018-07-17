عاجل.. ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على تاونشيب (دوري أبطال أفريقيا)

حقق الأهلي فوزًا غاليًا ومستحقًا، على حساب تاونشيب البوتسواني، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف الترجي التونسي المتصدر برصيد 5 نقاط.

وجاءت ترتيب مجموعة الأهلي على النحو التالي :





- الترجي 7 نقاط

- الأهلي 4 نقاط

- كمبالا سيتي 4 نقاط