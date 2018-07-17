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أستاذ طب نفسي: المصريون يعانون من انخفاض الروح المعنوية وليس الاكتئاب

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:48 م
أستاذ طب نفسي: المصريون يعانون من انخفاض الروح المعنوية وليس الاكتئاب
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كساب أحمد
 
قال الدكتور أحمد عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية، إن كرة القدم من أكثر الألعاب جماهيرية لدى الشعوب، لافتًا إلى أنه لم يرى بهجة في كأس العالم إلا من خلال أفعال رئيسة كرواتيا لأنها عطوفة. 

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن رئيسة كرواتيا استطاعت أن تجمع شعوب العالم وراء منتخبها، لافتًا إلى أن الناس تتعاطف مع الضعيف، لذلك تعاطف الشعب المصري مع المنتخب الكرواتي.

وأشار إلى أن الشعب المصري غير مكتئب، معقبًا: "مش ممكن أشوف الناس على القهاوي فرحانه بتتفرج على كأس العالم، ويكون الشعب مكتئب"، لافتًا إلى أن الشعب يعاني من انخفاض الروح المعنوية وليس الاكتئاب. 

المزيد عن: انخفاض الروح المعنوية للمصرية الطب النفسي التوك شو أخبار مصر
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