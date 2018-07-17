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كارتيرون يفضل معلول على مؤمن زكريا في ركلة الجزاء

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:44 م
كارتيرون يفضل معلول على مؤمن زكريا في ركلة الجزاء
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علي نبوي
 
طلب على معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تنفيذ ركلة الجزاء التي حصل عليها ميدو جابر في الدقيقة 75 من عمر مباراة الفريق الأحمر أمام تاونشيب البتسواني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وعقب حصول ميدو جابر على ركلة الجزاء طلب مؤمن زكريا تنفيذ الركلة، لكن معلول طلب من الجهاز الفني أن يسددها هو وسمح له الجهاز الفني لتسديدها وينجح في إحراز الهدف الثاني للمارد الأحمر في المباراة.

المزيد عن: معلول كارتيرون علي معلول دورى ابطال افريقيا الاهلي الأهلي
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