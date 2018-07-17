إعادة محاكمة 15 متهمًا في أحدث شغب وعنف بمركز ديرمواس

اجلت اليوم الثلاثاء المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة اسيوط اعادة محاكمة 15 متهما فى احدث شغب وعنف بمركز ديرمواس الى جلسة 22 يوليو الجارى لاستكمال المرافعة.



وقال علاء توفيق رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين ان المحكمة استمعت اليوم الى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين فى احداث اقتحام كمين دلجا ونقطة الشرطة والمتهم فيهما 12 متهما فيما استعمت الى اقوال باقى الشهود فى حرق مجلس مدينة ديرمواس والمتهم فيها 3 اشخاص اخرين وتاجلت الى جلسة 22 من الشهر الجارى لاستكمل المرافعة.



واشار الدفاع الى ان المتهمين تعاد اجراءات محاكمتهم فى تلك الاحداث بعد صدور احكاما بالسجن لمؤبد غيابيا قبل ان يتم القبض عليهم فى فترات متفاوتة بتهم من بينها الانتماء الى جماعة محطورة والتحريض على لعنف واثارة الشغب وتخريب منشات عامة ايان احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.