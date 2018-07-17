طبيب نفسي يكشف تفاصيل زيارة محمد صلاح له في المستشفى
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:42 م
كساب أحمد
قال الدكتور أحمد عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية، إن اللاعب الدولي محمد صلاح يتعرض لضغط شديد عندما يأتي لمصر، معقبًا: "بيطلب منه حاجات أكثر من طاقته".
وأضاف" عكاشة"، خلال حواره ببرنامج " يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن طريقة تعامل المصريين مع محمد صلاح تجهده نفسيًا، لأنه يفقد خصوصيته، ويتوقع أن تقل زيارته لمصر خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن "صلاح" قام بزيارته بترتيب من أحد أصدقائه، وهذا أدى للتجمهر في المستشفى لرؤيته، معقبًا: "شخص محبوب".
المزيد عن: محمد صلاح زيارة محمد صلاح للطبيب النفسي التوك شو أخبار مصر