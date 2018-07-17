كارتيرون يعنف لاعبي الأهلي خلال لقاء تاونشيب

ظهرت علامات الغضب على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه بعض اللاعبين في مباراته المقامة حاليا أمام تاونشيب البتسواني في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأبدى كارتيرون غضبه الشديد من بعض اللاعبين لعدم قيامهم لتنفيذ تعليماته التي منحها لهم قبل انطلاق المباراة، كما قام بتوجيه أكثر من لاعب وطالبهم بتحسن الأداء.



