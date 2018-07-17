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الشوط الأول - الأهلي يفك شفرة تاونشيب بهدف "أزارو"

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 09:38 م
الشوط الأول - الأهلي يفك شفرة تاونشيب بهدف أزارو
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حسم الأهلي موقعة الشوط الأول أمام تاونشيب رولرز، بالتقدم بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدين الأهلي بهذا التقدم الغالي، إلى لاعبه المغربي وليد أزارو، الذي سجل هدف الشوط الأول الوحيد في الدقيقة 37 إثر تمريرة رائعة من جونيور أجايي وصلت لأزارو الذي استلمها بشكلًا رائع وسددها مباشرة في شباك تاونشيب.

المزيد عن: وليد أزارو دورى ابطال افريقيا الأهلي وتاونشيب اليوم الأهلي
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