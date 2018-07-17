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شاهد.. شرط الحصول على الجنسية المصرية بدون وديعة (فيديو)

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 09:39 م
شاهد.. شرط الحصول على الجنسية المصرية بدون وديعة (فيديو)
النائب يحيى الكدواني
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أحمد رمضان متولي
 

أكد النائب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن قانون منح الإقامة بوديعة سيحفز الاستثمار ويدر الكثير من العملة الصعبة علي البلاد، موضحًا أنه تم دراسة القانون بشكل مستفيض في لجنة الدفاع والأمن القومي بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين.

 

أضاف الكدواني في حواره ببرنامج "ماوراء الحدث" الذي تقدمه الإعلامية مروج إبراهيم على قناة إكسترا نيوز، أنه تم مراجعة هيئات الأمن المختلفة لمعرفة تأثير القانون علي الأمن القومي والصالح العام، متابعًا أن هناك 3 أنواع من إقامة الأجانب بالقانون الحالي والحكومة أضافت إليها الإقامة بوديعة.

 

تابع أن يستوجب علي من يرغب في الحصول علي هذه النوعية التقدم بطلب لوزير الداخلية يتم بحثه من الأجهزة الأمنية فإذا توافرت الشروط الموضوعة يتم الموافقة علي الإقامة لمدة 5 سنوات، لافتًا إلى أن منح الجنسية هو حق سيادي للدولة ومعمول به في كل دول العالم وليس بدعة جديدة كما يروج بعض المتربصين بالبلاد.

 

لفت البرلماني إلى أن قانون منح الجنسية الحالي ينص علي أن من أقام في مصر10سنوات متتالية فمن الممكن أن يحصل علي الجنسية بعد التقدم لطلب لوزير الداخلية لفحصه من قبل السلطات المعنية دون وضع أي وديعة في البنوك المصرية.

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