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"المالية": نتوقع تحصيل 5 مليارات جنيه من ضرائب عقارية في 2018-2019

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 09:34 م
المالية: نتوقع تحصيل 5 مليارات جنيه من ضرائب عقارية في 2018-2019
سامية حسين
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داليا الحسين
 
أكدت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المالك أو مستغل الوحدة السكنية هما المكلفين بدفع الضرائب العقارية

وكشفت "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أنه تم تحصيل مليار جنيه ضرائب عقارية في العام المالي 2015-2016، كما تم تحصيل 2 مليار جنيه في العالم المالي 2016-2017 بينما تم تحصيل 3 مليار جنيه في 2017-2018.

وأشارت إلى أن المستهدف الوصل إلى 5.2 مليار جنيه في 2018-2019 وفقا لوزارة المالية؛ والجهات السيادية تطلب أكثر من ذلك، متابعة:" لن نغالي في الضريبة".

وشددت رئيس مصلحة الضرائب العقارية على أنه سيتم توقيع غرامة تبدأ من 200 إلى 5آلاف جنيه على من يتخلف عن سداد الضرائب العقارية.
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