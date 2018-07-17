وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان يوضح شرط الحصول على الجنسية المصرية بدون وديعة

أكد النائب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن قانون منح الإقامة بوديعة سيحفز الاستثمار ويدر الكثير من العملة الصعبة علي البلاد، موضحًا أنه تم دراسة القانون بشكل مستفيض في لجنة الدفاع والأمن القومي بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين.





أضاف الكدواني في حواره ببرنامج "ماوراء الحدث" الذي تقدمه الإعلامية مروج إبراهيم على قناة إكسترا نيوز، أنه تم مراجعة هيئات الأمن المختلفة لمعرفة تأثير القانون علي الأمن القومي والصالح العام، متابعًا أن هناك 3 أنواع من إقامة الأجانب بالقانون الحالي والحكومة أضافت إليها الإقامة بوديعة.





تابع أن يستوجب علي من يرغب في الحصول علي هذه النوعية التقدم بطلب لوزير الداخلية يتم بحثه من الأجهزة الأمنية فإذا توافرت الشروط الموضوعة يتم الموافقة علي الإقامة لمدة 5 سنوات، لافتًا إلى أن منح الجنسية هو حق سيادي للدولة ومعمول به في كل دول العالم وليس بدعة جديدة كما يروج بعض المتربصين بالبلاد.



