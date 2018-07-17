برلمانية تطالب بمشروع قومي لخفض الزيادة السكانية

قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن هناك ضرورة لتوعية المواطن بتغير ثقافة الإنجاب، وقصره على طفل أو طفلين فقط، لافتة إلى أن الزيادة السكانية تلتهم أي تنمية اقتصادية كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.





وتابعت "ثابت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة أحلى"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن هناك حاجة لإنشاء مشروع قومي لخفض الزيادة السكانية من خلال حملات إعلامية توعي المواطن بأهمية تنظيم الأسرة.



