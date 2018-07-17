السياحة تطالب بسرعة سفر مندوبي الشركات إلى السعودية لإجراء معاينات سكن الحجاج









أهابت وزارة السياحة بالشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج هذا العام، بسرعة سفر مندوبيها إلى الأراضي السعودية؛ لإجراء المعاينات الخاصة بأماكن سكن الحجاج.





وقال مجدي شلبي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة، إن الوزارة تعمل على قدم وساق؛ لإنهاء إجراءات سفر مندوبي الشركات السياحية لإجراء التعاقد مع الفنادق بكل من مكة والمدينة، بالإضافة إلي مؤسسة الطوافة السعودية وذلك تمهيداً لتوثيقها، إلا أنه حتى الآن لم يسافر سوى عدد قليل من مندوبي الشركات .





وطالب شلبي الشركات السياحية بسرعة إنهاء إجراءات التوثيق، والالتزام بالمواعيد المقررة في هذا الشأن، حيث أن تأخر سفرهم من شأنه أن يؤثر على أماكن السكن المتاحة.





وشدد على الشركات المنفذة لبرامج الحج أنه لا تهاون أو استثناءات فيما يخص تطبيق الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج للموسم الحالي 1439هـ الصادرة من الوزارة، والتي من بينها الالتزام بالمسافة المحددة للبعد عن الحرم المكي، ورفض المساكن التي تقع عند المطالع الحادة حرصاً على راحة وسلامة الحجاج المصريين خاصة من كبار السن.





جدير بالذكر أن لجان الوزارة بدأت السفر للأراضي المقدسة الجمعة الماضية، وذلك للقيام بمعاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن.



