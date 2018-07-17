"الضرائب": كل من يمتلك أكثر من وحدة يعفى من واحدة فقط

قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن الدكتور محمد معيط وزير المالية قرر مد مهلة تسديد الضرائب العقارية حتى 15 أغسطس القادم



وأضافت "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن الوحدات في 2008 التى تم تقدم أصحابها لتسديد الضرائب بلغت 19 مليون وحدة سكنية، مؤكدة أن الإعفاء الضريبي يكون على الوحدات السكنية التى تصل قيمتها حتى مليوني جنيه.



وأوضحت: "كل من يمتلك وحدة سكنية تزيد على مليوني جنيه يدفع 120 جنيهًا سنوًيا ضرائب عقارية، وكل من يمتلك أكثر من وحدة يعفى من واحدة فقط"، لافتة إلى أن الوحدات السكنية في العين السخنة والساحل الشمالي لا تعفى من الضرائب باستثناء المخصصة للمعيشة.

