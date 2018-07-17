سمير فرج: الشائعات إحدى أدوات حروب الجيل الرابع

قال اللواء سمير فرج، رئيس جهاز الشئون المعنوية بالقوات المسلحة الأسبق، إن مانعيشه حاليًا هو أحد أدوات حروب الجيل الرابع، والتى تعتمد على استغلال التكنولوجيا الحديثة لتفكيك مفاصل الدولة بأيدي أبناءها، وهذا حدث لأول مرة في 25 يناير.





وأضاف "فرج"، خلال حواره ببرنامج "الحياة في مصر" على فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أن الشائعات التى يتم إثارتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحد أدوات الجيل الخامس، مستدلًا على ذلك بما أثير حول انتشار البيض والأرز البلاستيك، للتشكيك في الدولة، والترويج بأن الحكومة غير حريصة على حياة المواطنين مستغلين في ذلك الضائقة الاقتصادية التى تمر بها الدولة المصرية.



