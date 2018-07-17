بالصور.. التعادل الإيجابى يحسم مباراة بلدية المحلة والنصر

تعادل الفريق الاول لكرة القدم بنادى بلدية المحلة ، أمام مضيفة فريق النصر إيجابيا بنتيجة 2_2 فى المباراة الودية التي جمعت بينهم على ملعب النصر القاهرى استعدادا لدوري القسم الثاني.

وجاء تشكيل فريق البلدية خلال الشوط الأول من اللقاء مكون من مؤمن جابر فى حراسة المرمى، وباسم عيد ومحمد حكا وأحمد فراويله وجابر الشاذلي فى خط الدفاع، وشوفى فتحى والسيد أبو آمنه ومحمد جدو و عبد الفتاح دروجبا ومحمد ابو جبل فى خط الوسط، ومصطفى بليه فى خط الهجوم.





كما بدأ النصر المباراة بتكيلة ضمت مصطفى حطيبه فى حراسة المرمى، وأحمد صبيحه وحموده سمير ومؤمن عاطف وكريم الضو فى خط الدفاع، وحسين الحسيني وكلوشه وأحمد عبدالعال وأحمد حسين ومحمد رفاعي فى خط الوسط.،دخيرمحمد في خط الهجوم.





شهدت المباراة سيطرة من كلا الفريقين حيث تمكن من إحراز هدفى البلدية عن طريق مصطفى بليه ، وجاء هدفى النصر من دفاع البلدية بالخطأ فى مرماهم.





الجدير بالذكر أن بلدية المحلة سيواجه يوم الخميس القادم فريق الإعلامين فى الرابعه عصرا في ختام معسكره بالقاهره.