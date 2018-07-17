خبير نفطي يكشف أسباب ارتفاع سعر البترول

قال حميد الشجني، الخبير النفطي، إن إعلان تعافي دولة العراق وتصديرها يوميًا أكثر من 3 ملايين ونصف المليون برميل منذ بداية يونيو الجاري، هي خطوة جيدة، ومفيدة كثيرة، معتقدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع على إنتاج أكبر للنفط فى العراق وستحاول السيطرة على منابع النفط فى العراق وذلك لأن هناك نقص كبير فى إنتاج النفط عالميًا خاصة بعد خروج فانزويلا وكندا من المعادلة بكميات كبيرة جيدًا، وايضًا الحظر على إيران من الإنتاج.





وأضاف الشجني، عبر برنامج السوق الذي يذاع على فضائية الغد، مع الإعلامي حسن فودة، أن هناك تراجع كبير جدًا فى مخزون النفط عالميًا وهذا ما أدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، فى المقابل ما تعهدت به أوبك فى زيادة الإنتاج والرجوع إلى الانتفاق الذي تم فى السنة الماضية بخفض مليون و80 ألف برميل لليوم الواحد، مشيرًا إلى أن إعادة ما يقارب من المليون برميل يوميًا للسوق لم يوفي بالغرض ولكن هناك خطورة كبيرة جدًا فى عملية زيادة المعروض فى السوق.



