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عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يأمر بنشر الجيش والشرطة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 09:17 م
عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يأمر بنشر الجيش والشرطة
أرشيفية
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وكالات
 
قام رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الثلاثاء، بإصدار أوامره بنشر الجيش والشرطة في المناطق التي تشهد صراعا بين القوميتين الصومالية والأورومو.

وبحسب موقع الصومال الجديد، قال أبي أحمد: "أمرنا بنشر الجيش والشرطة الفيدرالية في مناطق القتال لوقف الصراع بين القوميتين".

تجدر الإشارة إلى أن قتالا عنيفا اندلع بين الصوماليين والأورومو في إثيوبيا، ما أدى إلى خسائر كبيرة ونزوح الناس من ديارهم.

وكان الناطق باسم الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين عبد القادر حسن هيرموغي، قد دعا الحكومة الفيدرالية الإثيوبية إلى التدخل لوقف القتال الدائر بين الصوماليين والأورومو في إثيوبيا.

وأشار هيرموغي إلى أن القتال الأخير أسفر عن مصرع أكثر من 50 شخصا، مضيفا أن الجبهة حثت في وقت سابق رئيس الوزراء الإثيوبي على وضع نهاية للمعارك المتكررة بين القوميتين الصومالية والأورومو.

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