مستقبل وطن بكفرالشيخ ينهي استعداداته لبدء دوري كرة القدم بالمراكز (صور)

أنهى حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، برئاسة النائب سيد احمدعيسى، أمين عام الحزب بالمحافظة، والدكتور على أبوشوشة، الأمين العام المساعد والدكتور الغمرى الشوادفى، أمين التنظيم، استعداداته لاقامة دورى الحزب فى كرة القدم الخماسية بالمراكز والمدن والتصفيات النهائية لاختيار فريق لتمثيل المحافظة فى دورى الحزب على مستوى الجمهورية.



وعقدت امانة الاعلام الجماهيرى، برئاسة الدكتور ياسرشحاتة، اجتماعا اليوم، بمقرالحزب بمدينة كفر الشيخ، لوضع اللمسات النهائية لبدء الدورى وتحديد الملاعب وتسليم أدوات اللعب (الكرات) والملابس لامناء العمل الجماهيرى بجميع مراكز ومدن المحافظة.



وأشار شحاتة، إلى أن الدوري بالمراكز يبدأ يوم الجمعة المقبل لمدة ثلاثة ايام حيث يتم الاعلان عن بطل المركز يوم الاحد22يوليو على ان تجرى التصفيات النهائية بالمحافظة فى الصالة المغطاة باستاد كفرالشيخ أيام 27،28،29،30 يوليو الجارى، وتقام المباراة النهائية بحضور محافظ كف رالشيخ ومدير الأمن وقيادات الحزب وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب يوم 30 يوليو الجاري.



وأوضح أمين العمل الجماهيرى، بالحزب انه تم اخطار كافة الاجهزة الامنية ومأمورى المراكز بمواعيد المباريات التى تبدأ مابين الساعة الرابعة والسادسة مساء، كما تم اخطار منطقة كفر الشيخ لكرة القدم بالمواعيد لتوفير أطقم التحكيم، ومن المقرر ان تقام مباريات بندر كفرالشيخ ستقام على ملعب مركز شباب كفر الشيخ، ومباريات مركزكفر الشيخ، على ملعب مركزشباب الطايفة ومباريات الرياض، ستقام على ملعب مركز شباب أبورية، وبيلا على ملعب مركز شباب بيلا.



كما ستقام مباريات بلطيم والبرلس على ملعب مصيف بلطيم، وقلين على ملعب مركزشباب قلين ومباريات مركز فوة على ملعب مركزشباب قبريط، ومباريات مطوبس على ملعب نادى مطوبس الرياضى، وبندر دسوق على ملعب مركزشباب دسوق ومباريات مركز دسوق على ملعب مصطفى المرشدى"خاص"، ومباريات سيدى سالم على ملعب الصحارة"خاص" أول طريق دمرو ومباريات مركزالحامول ستقام فى كوم الحجر على ملعب مختار عوض نوير.